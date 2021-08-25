Челябинцы через суд добились права жить в аварийном доме

Челябинцы хотели остаться в своем жилье из-за квартиры на первом этаже (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Миасса (Челябинская область) через суд добилась права не переезжать из аварийного дома в новую квартиру, предоставленную муниципалитетом. Женщину не устроило, что жилье находится на десятом этаже и сослалась на то, что ее здоровье не позволяет ей проживать на верхних этажах. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Миасского суда, доводы пенсионерки были приняты судом во внимание.

«Ответчики на суде пояснили, что предложенная администрацией Миасса квартира не является равнозначной. Квартира для расселения находится на десятом этаже многоквартирного дома в Миассе, в то время как они проживают на первом этаже. С учетом возраста и состояния здоровья ответчики не имеют возможности проживать в предоставляемой им квартире», — отметили URA.RU в пресс-службе суда.

Как отмечают в пресс-службе, аварийная квартира находится в многоквартирном доме в поселке Нижний Атлян, это Миасский городской округ. Указанный дом признан аварийным и подлежит сносу.

Выслушав стороны, заслушав заключение прокурора, суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований мэрии Миасса в полном объеме. Жилищный кодекс РФ предусматривает предоставление собственнику жилого помещения взамен изымаемого только по соглашению сторон.

Суд руководствовался требованиями жилищного законодательства и разъяснениями в постановлении пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 года № 14 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при применении Жилищного кодекса РФ». Согласно постановлению, гражданин также имеет право отказаться от предложенного жилья, если оно не является равнозначным.