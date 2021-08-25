Пермского спонсора террористов наказали с подачи ФСБ

ФСБ задержала пособника террористов в Перми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отбывая срок в колонии, житель Чайковского (Пермский край) стал сторонником радикального ислама и начал помогать в финансировании ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация). Для этого он связался с одним из вербовщиков террористов в интернете, рассказали в УФСБ по Пермскому краю.

«Голд А.А. зарегистрировал несколько telegram-каналов для сбора денежных средств на нужды незаконных вооруженных формирований, лично осуществлял администрирование данных ресурсов. Совершал электронные переводы в интересах „Исламского государства“, призывал осужденных оказывать материальную помощь вдовам боевиков», — говорится в сообщении.

После освобождения помощь террористам Голд не прекратил. В январе 2020 года его задержали сотрудники ФСБ. При обыске у него нашли экстремистскую литературу и оборудование для майнинга криптовалют. По статье УК о содействии террористической деятельности Центральный окружной военный суд приговорил мужчину к 9 годам заключения и штрафу в 100 тыс. руб.