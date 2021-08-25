25 августа 2021

Пермского спонсора террористов наказали с подачи ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
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Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, фсб, контртеррористическая операция, кто
ФСБ задержала пособника террористов в Перми Фото:

Отбывая срок в колонии, житель Чайковского (Пермский край) стал сторонником радикального ислама и начал помогать в финансировании ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация). Для этого он связался с одним из вербовщиков террористов в интернете, рассказали в УФСБ по Пермскому краю.

«Голд А.А. зарегистрировал несколько telegram-каналов для сбора денежных средств на нужды незаконных вооруженных формирований, лично осуществлял администрирование данных ресурсов. Совершал электронные переводы в интересах „Исламского государства“, призывал осужденных оказывать материальную помощь вдовам боевиков», — говорится в сообщении.

После освобождения помощь террористам Голд не прекратил. В январе 2020 года его задержали сотрудники ФСБ. При обыске у него нашли экстремистскую литературу и оборудование для майнинга криптовалют. По статье УК о содействии террористической деятельности Центральный окружной военный суд приговорил мужчину к 9 годам заключения и штрафу в 100 тыс. руб.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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