В Екатеринбурге «Сима-ленд» благоустроил две детские площадки

Об уборке площадок волонтеров попросили жители дворов Фото: пресс-служба «Сима-ленда»

Компания «Сима-ленд» преобразила две детские площадки в Екатеринбурге. Как рассказали URA.RU волонтеры, благоустройство состоялось благодаря акции «Сима-ленд для людей», в рамках которой местные жители обратились в компанию.

«Наши волонтеры продолжают творить добро. Акция набирает обороты, и сегодняшнее благоустройство тому доказательство. Хотим, чтобы юное поколение росло в радости и комфорте», — говорит организатор акции.

Благоустройство началось одновременно на площадках на улицах Таганской, 24/3 и Титова, 8/1. Сначала волонтеры скосили траву и убрали мусор с территории. После подготовительных работ во дворах начали устанавливать новые горки, песочницы, паровозики и баскетбольные кольца. Потом сотрудники «Сима-ленда» приступили к монтажу новых лавочек, покраске заборов и турников.

Видеообращения с проблемами дворов и общественных пространств Екатеринбурга и Свердловской области люди выкладывают в Instagram с хештегом #сималенддлялюдей. Организаторы акции отдают приоритет ярким и эмоциональным видео. В прошлый раз волонтеры благоустроили детскую площадку в Екатеринбурге на Вторчермете, а затем прибрались сразу в двух детских садиках.

Волонтеры «Сима-ленда» преображают общественные пространства в Екатеринбурге и Свердловской области с начала июля. Акции начались на Визовском пруду. Также они прошли в березовой роще в Академическом, в парке-стадионе «ФОК Чкаловский» и в сквере рядом с ТЦ «Дирижабль». Последние уборки прошли в других свердловских городах: Асбесте, Реже, Артемовском и Ревде. А 30 августа волонтеры приберутся в старом локомотивном депо железнодорожного вокзала Екатеринбурга.

Во дворах появились новые песочницы пресс-служба «Сима-ленда»

Помимо уборки, волонтеры покрасили множество объектов пресс-служба «Сима-ленда»

В уборке приняло участие совсем юное поколение пресс-служба «Сима-ленда»