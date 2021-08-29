Экономист призвал раздать пенсионерам деньги акционеров Сбербанка

Миркин предложил распределять между пенсионерами дивиденды Сбера Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин придумал, как помочь российским пенсионерам. Он призвал распределять между гражданами дивиденды Сбербанка.

Миркин отметил, что у 23% населения России возраст за 60 лет, около 10% — пенсионеры, которым уже больше 70 лет. При этом пенсии больше шести миллионов человек недотягивают до прожиточного минимума, а инфляция постоянно увеличивается. «Может быть, успеем сделать что-то крупное для тех, кому за 70? Или хотя бы за 80? А может быть, начнем распределять каждый год между пенсионерами дивиденды Сбербанка, контрольная доля которого у ФНБ? Вот это был бы отличный мировой опыт, которому учились бы у России», — передает заявление Миркина «Российская газета».

Ранее сообщалось, что пенсионеры старше 70 лет могут получить льготы и доплаты как на региональном, так и на федеральном уровне, напомнила профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова. Например, пожилые люди имею право на компенсацию коммунальных услуг, скидки на взносы по капремонту и освобождение от налогов. Кроме того, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о разовой выплате российским пенсионерам в размере 10 тысяч рублей, «Дни.ру». Он отметил, что государству важно поддерживать пожилых россиян, поскольку от него зависят их доходы.

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