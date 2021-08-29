Челябинский губернатор анонсировал мегапроект в Усть-Катаве

Алексей Текслер дал поручение построить новый ФОК в Усть-Катаве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Челябинский губернатор Алексей Текслер дал поручение построить в Усть-Катаве новый спортивный комплекс. Как сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона, об этом Текслера просили местные жители. Уже разработан и прошел экспертизу проект дворца с лыжероллерной трассой.

«В ближайшие месяцы начнем строительство, у этого ФОКа есть история. В декабре прошлого года ко мне обратились жители Усть-Катава с вопросом о том, что необходим круглогодичный лед, в городе серьезные хоккейные традиции. Это будет новый ледовый дворец с трибунами», — заявил Текслер.

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс будет обслуживать хоккейный корт, а также лыжероллерную трассу, которая будет проходить в нескольких десятках метров от корта. Оба объекта будут представлять собой единый комплекс для зимних видов спорта — хоккея, фигурного катания, лыжных гонок.