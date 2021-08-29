29 августа 2021
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Челябинский губернатор анонсировал мегапроект в Усть-Катаве

© Служба новостей «URA.RU»
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Товарищеский матч команд Совета Федерации и Южного Урала по футболу. Москва, текслер алексей
Алексей Текслер дал поручение построить новый ФОК в Усть-Катаве Фото:

Челябинский губернатор Алексей Текслер дал поручение построить в Усть-Катаве новый спортивный комплекс. Как сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона, об этом Текслера просили местные жители. Уже разработан и прошел экспертизу проект дворца с лыжероллерной трассой.

«В ближайшие месяцы начнем строительство, у этого ФОКа есть история. В декабре прошлого года ко мне обратились жители Усть-Катава с вопросом о том, что необходим круглогодичный лед, в городе серьезные хоккейные традиции. Это будет новый ледовый дворец с трибунами», — заявил Текслер.

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс будет обслуживать хоккейный корт, а также лыжероллерную трассу, которая будет проходить в нескольких десятках метров от корта. Оба объекта будут представлять собой единый комплекс для зимних видов спорта — хоккея, фигурного катания, лыжных гонок.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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