Два подростка хотели украсть пожертвования в часовне Севастополя

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Клипарт. Магнитогорск, часовня, купол, религия, город, православие
Хулиганов из часовни ищет полиция (архивное фото) Фото:

Два подростка пытались украсть пожертвования в часовне Михаила Архангела в Севастополе. Полицейские начали проверку.

«Сотрудниками полиции устанавливаются личности участников происшествия, а также проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Сначала парни делали вид, что ставят свечи. Когда в помещении никого не осталось, они надели маски и начали трясти урны с пожертвованиями. Но деньги достать им не удалось. Часовня, которую хотели обокрасть подростки, находится на территории музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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