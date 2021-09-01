01 сентября 2021
31 августа 2021

Челябинка просит губернатора защитить от крыс ее годовалую дочку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Репортаж по мусорным войнам из Миасса, администрация миасского городского округа
В мэрии Миасса обещают разобраться в ситуации Фото:

Жительница Миасса просит губернатора Челябинской области Алексея Текслера спасти ее маленькую дочь от полчища крыс, которые оккупировали многоквартирный дом. По словам матери, они настолько напуганы, что боятся выйти из дома. Свое обращение женщина разместила в паблике «А.Л. Текслер, помоги!!!» во «ВКонтакте». В мэрии Миасса URA.RU пообещали разобраться в этой ситуации.

«Хочу обратиться к вам за помощью! Я проживаю с ребенком, которому нет и года. Проживаем в общежитии Миасса по улице Победы. Дом кишит крысами! Я боюсь из дома выйти, сегодня они добрались уже до 9 этажа прям до комнаты соседей. ЖЭК не реагирует на обращения», — написала женщина.

В доказательство своих слов мать маленькой девочки сделала видео. На нем видно, что крыс так много, что местный кот опасается подходить к их стае. Женщина также отмечает, что в доме давно не делали ремонт, помещение не убирают, мусоропроводы забиты с 9 по 1 этаж. Паблик «А.Л. Текслер, помоги!!!» не является официальным аккаунтом властей, но за жалобами в этой группе следят власти, в том числе местные.

Как рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Миасса, у местной управляющей компании (УК) вышел срок договора. Представитель мэрии, отвечающий за ЖКХ, сегодня поедет на место инцидента и решит вопрос с травлей крыс. После чего мэрия будет заключать договор на обслуживание дома с УК.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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