Дирижер Теодор Курентзис признался в интервью Ксении Собчак, что готов жить в «пермской деревне» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В деревне Демидково (Пермский край) продают дом площадью 602 квадратных метра за 150 миллионов рублей, сказано на сайте объявления Avito. В этом элитном поселке до своего отъезда из Перми проживал дирижер Теодор Курентзис, которому дом передали местные спонсоры.

«В доме четыре спальни, кабинет, мужской клуб с английским камином Stovax, гостиная со вторым светом и камином, домашний кинозал, детская комната, две зоны отдыха с мягкой мебелью, кухня, бильярдная комната, шесть небольших гардеробных комнат, комнаты и туалет для персонала, шесть туалетных комнат, две холодных кладовки для вина и овощей, сауна с зоной отдыха, пристроенный гараж, помещение для вентиляционного оборудования и системы увлажнения воздуха, много уютных веранд и балконов», — сказано в объявлении.

Дом располагается в сосновом бору с собственным выходом к Каме. На участке площадью 155 соток есть котельная, баня, беседка для барбекю и беседка у залива. Частный продавец отмечает, что у новых хозяев будет минимум соседей и охраняемая территория.

URA.RU рассказывало, что Курентзис проводил карантин в 2020 году в Демидково. По данным инсайдеров, дом ему предоставила пермская компания «Прогноз» с подачи местного миллиардера Андрея Кузяева (владелец «Эр-телеком холдинг»).

Фото: Avito.ru

Фото: Avito.ru

Фото: Avito.ru