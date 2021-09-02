02 сентября 2021
01 сентября 2021

В пермской деревне маэстро Курентзиса продают дом за 150 млн руб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форум
Дирижер Теодор Курентзис признался в интервью Ксении Собчак, что готов жить в «пермской деревне» Фото:

В деревне Демидково (Пермский край) продают дом площадью 602 квадратных метра за 150 миллионов рублей, сказано на сайте объявления Avito. В этом элитном поселке до своего отъезда из Перми проживал дирижер Теодор Курентзис, которому дом передали местные спонсоры.

«В доме четыре спальни, кабинет, мужской клуб с английским камином Stovax, гостиная со вторым светом и камином, домашний кинозал, детская комната, две зоны отдыха с мягкой мебелью, кухня, бильярдная комната, шесть небольших гардеробных комнат, комнаты и туалет для персонала, шесть туалетных комнат, две холодных кладовки для вина и овощей, сауна с зоной отдыха, пристроенный гараж, помещение для вентиляционного оборудования и системы увлажнения воздуха, много уютных веранд и балконов», — сказано в объявлении.

Дом располагается в сосновом бору с собственным выходом к Каме. На участке площадью 155 соток есть котельная, баня, беседка для барбекю и беседка у залива. Частный продавец отмечает, что у новых хозяев будет минимум соседей и охраняемая территория.

URA.RU рассказывало, что Курентзис проводил карантин в 2020 году в Демидково. По данным инсайдеров, дом ему предоставила пермская компания «Прогноз» с подачи местного миллиардера Андрея Кузяева (владелец «Эр-телеком холдинг»).

Фото:
Фото:
Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...