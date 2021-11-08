08 ноября 2021

Бастрыкин занялся делом скандальной уральской семьи. Ее раскритиковали на «Первом канале»

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Бастрыкин поручил проверить семью, где отец-наркоман один воспитывает троих детей Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль скандал семьи из Нижнего Тагила, где отец-наркоман один воспитывает троих детей после смерти жены. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Ранее в эфир «Первого канала» вышла передача «Мужское / Женское», где сестры погибшей заявили, что ее убил отец семейства. «В ходе программы прозвучали доводы близких родственников умершей о том, что к смерти женщины якобы причастен ее муж, а также о том, что трое несовершеннолетних детей не должны проживать с мужчиной, поскольку он имеет склонность к употреблению наркотических средств», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК РФ.

Мальчики в возрасте 13, 8 и 6 лет в августе 2020 года остались без матери и воспитываются отцом. Однако, как утверждают сестры погибшей женщины, детям опасно жить в одной квартире с отцом. Мужчина, по их словам, тратит все средства на наркотики, а также избивает мальчиков. Отмечается, что Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области Михаилу Богинскому провести проверку и доложить об этом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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