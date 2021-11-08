Екатеринбуржцы испугались мужчину, пристававшего к подростку

Мужчина, напугавший горожан, выглядел интеллигентно Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Екатеринбурга испугались незнакомого мужчину, который предлагал подростку выпить и «поиграть» с ним. Об этом сообщили жители города, предположившие, что неизвестный является педофилом.

«Вчера вечером мой ребенок спустился к водомату, расположенному по адресу Рощинская, 28. На территории дома к нему подошел мужчина интеллигентного вида, в очках и стал предлагать ему выпить с ним у него дома. Далее последовали очень настойчивые предложения вместе поиграть», — говорится в группе «Район Уктус» в соцсети «ВКонтакте».

Екатеринбурженка уточнила, что ее ребенок отказался выпивать с незнакомцем и побежал в свой подъезд, закрыв дверь. Пока мужчина подбирал ключ к домофону, подростку удалось подняться на лифте. По данным группы, неизвестному мужчине от 30 до 40 лет, он носит очки. Жительница дома попыталась поговорить с ним, но не услышала внятных ответов.

Мать ребенка уточнила, что сыну еще не исполнилось 18 лет, но его рост уже достиг 190 сантиметров. Другие подписчики группы испугались, что незнакомец может навредить более маленьким детям. «Может он поиграть с шестилетним ребенком захочет?», — предположила Ульяна Симонова.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там пообещали уточнить информацию о случившемся.