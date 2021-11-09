В Подмосковье застрелили бизнесмена

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Гаику Арутюняну был 61 год Фото:

В подмосковном Красногорске нашли тело бизнесмена. Предприниматель был застрелен. Об этом сообщает telegram-канал «112».

«Убийца пробрался в частный дом и выстрелил 61-летнему Гаику Арутюняну в грудь из обреза ружья ИЖ-27», — пишет telegram-канал «112». Сообщается, что в момент совершения преступления в доме находились родственники бизнесмена. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.

На данный момент ведется следствие, устанавливаются личность преступника и мотивы убийства. Ружье зарегистрировано на жителя Владимирской области. Преступники, предположительно, скрылись на Газели желтого цвета. Автомобиль может принадлежать подмосковной логистической компании.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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