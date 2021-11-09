В Подмосковье застрелили бизнесмена

В подмосковном Красногорске нашли тело бизнесмена. Предприниматель был застрелен. Об этом сообщает telegram-канал «112».
«Убийца пробрался в частный дом и выстрелил 61-летнему Гаику Арутюняну в грудь из обреза ружья ИЖ-27», — пишет telegram-канал «112». Сообщается, что в момент совершения преступления в доме находились родственники бизнесмена. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.
На данный момент ведется следствие, устанавливаются личность преступника и мотивы убийства. Ружье зарегистрировано на жителя Владимирской области. Преступники, предположительно, скрылись на Газели желтого цвета. Автомобиль может принадлежать подмосковной логистической компании.
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