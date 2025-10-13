В Крыму задерживаются поезда из-за пожара на нефтебазе

В Республике Крым наблюдаются задержки в движении железнодорожного транспорта, вызванные чрезвычайным происшествием в городе Феодосия. Южная транспортная прокуратура проинформировала общественность о том, что ситуация находится под ее непосредственным контролем. Соответствующее заявление было опубликовано сегодня в официальном telegram-канале ведомства.

«Отмечаются задержки поездов, связанные с инцидентом, произошедшим в Феодосии, расположенной в Республике Крым», — говорится в сообщении в telegram-канале. Представители прокуратуры подчеркивают важность обеспечения прав граждан, пользующихся услугами железнодорожного транспорта, и обещают оперативно реагировать на любые возможные нарушения.

