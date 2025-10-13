Володин: за восемь месяцев из России выдворили 35 тысяч мигрантов

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) в 2025 году выдворила за пределы России около 35 тысяч иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания нижней палаты парламента.
«Федеральной службой судебных приставов за 8 месяцев 2025 года за пределы нашей страны выдворено около 35 тысяч иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство», — написал Володин. Его сообщение опубликовано в мессенджере Max.
Володин подчеркнул, что, согласно информации МВД, по состоянию на 1 сентября в реестре контролируемых лиц числилось 770 тысяч мигрантов, из которых треть составляли женщины и дети. Как пояснил спикер, в данный реестр включались лица, у которых отсутствовали необходимые для получения миграционного статуса или гражданства документы и справки, не была оформлена регистрация по месту пребывания или проживания, были нарушены установленные сроки обязательных процедур, таких как ежегодное медицинское обследование на наличие опасных заболеваний, дактилоскопия и фотографирование, а также не были своевременно продлены патент, разрешение на работу или трудовой договор.
Кроме того, Володин заявил, что для данной категории мигрантов введен обновленный режим, предусматривающий усиленный контроль и ограничение ряда гражданских прав. Спикер Госдумы уточнил, что таким лицам, в частности, запрещается получать водительские удостоверения и управлять транспортными средствами, совершать сделки по покупке и продаже автомобилей и объектов недвижимости, вступать в брак, открывать банковские счета, осуществлять денежные переводы и распоряжаться средствами на счетах в банках.
