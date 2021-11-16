Пермский край лишился миллиардных инвестиций

Объем инвестиций в реализацию проектов в Пермском крае оценивался в 2,5 миллиарда рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Пермском крае не будут реализованы проекты, общим объемом инвестиции 2,5 млрд рублей. Министерство экономики, развития и инвестиций края исключило их из числа приоритетных. Информация содержится в реестре, размещенном на сайте ведомства. Речь идет о проектах, которые планировали реализовать в регионе АО «ГК «Основа» и ООО «Талма-Пермь».

Предполагалось, что «Основа» построит в Индустриальном районе Перми термальный комплекс [срок реализации проекта 2020-23 годы]. Общий объем инвестиций в проект должен был составить 1 млрд рублей. В пресс-службе акционерного общества URA.RU пояснили, что ГК «Основа» «приняла решение сосредоточиться на столичном рынке, где у компании основной девелоперский бизнес».

В свою очередь ООО «Талма-Пермь» инвестора Сайеда Камруззамана рассчитывало построить к 2022 году в Перми международный образовательный кампус. Предполагаемый объем инвестиции в проект оценивался в 1,5 млрд рублей. На сайте Федеральной налоговой службы сообщается, что сейчас юрлицо находится в стадии ликвидации.

Ранее о планах возвести в Перми межвузовский кампус заявляли краевые власти. Проект был представлен был представлен вице-премьеру РФ Дмитрий Чернышенко, сообщалось, что он уже прошел межведомственную экспертизу.