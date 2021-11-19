РБК: правительство решило не объединять государственные банки

МСП Банк планировали объединить с «Дом.РФ» для создания универсальной кредитной организации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство РФ решило оставить «МСП Банк», специализирующийся на кредитовании малого и среднего бизнеса, под управлением Корпорации МСП. Ранее его планировали объединить с ипотечным банком «Дом.РФ». Это слияние в ноябре 2020 года анонсировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Правительство предварительно согласилось оставить „МСП Банк“ под управлением Корпорации МСП. Объединение „МСП Банка“ и банка „Дом.РФ“ оно должно было стать одним из этапов реформы институтов развития, которая предусматривает укрупнение структур со схожим функционалом», — сообщает РБК со ссылкой на протокол совещания у зампреда правительства Дмитрия Григоренко.

Правительство РФ планировало создать универсальный банк на базе «Дом.РФ» и «МСП Банка». В Корпорации МСП сообщили, что сейчас в кредитной организации проводят ревизию текущей деятельности. В частности, его портфель расчищают от убытков прошлых лет.

Задержка слияния «МСП Банка» и «Дом.РФ» может быть связана с организационным сложностями и трудностями, предположил замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. По его мнению, также на этом могли повлиять нестабильные финансовые показатели кредитной организации.

Рейтинги «МСП Банка» резко ухудшились в июне—июле 2021 года из-за проблем с капиталом — с начала года он сократился на 8,1 миллиарда рублей. Накопленный убыток составил 8,7 миллиарда рублей. Портфель кредитов юридическим лицам и ИП уменьшился на 17,7 миллиарда рублей, а возможные портфели по таким займам выросли на 6,3 миллиарда рублей.

Также качество активов «МСП Банка» может находиться под давлением. Кризис, вызванный пандемией коронавируса, продолжает негативно влиять на малый и средний бизнес в России. Асатуров уточнил, что несмотря на ухудшение показателей капитализации банка, пока рано делать выводы об «адекватности текущей подушки капитала». Для этого нужно исключить новую стратегию «МСП Банка».