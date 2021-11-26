СМИ: антиваксеров, атаковавших Володина, накажут за фейки

Россиян накажут за фейки о COVID Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Комментаторов, которые под постом председателя Госдумы Вячеслава Володина распространяли фейки о коронавирусе, могут наказать. Об этом сообщает Telegram-канал «ГлавМедиа» со ссылкой на источник, близкий к следственным органам МВД РФ.

Ранее Володин в своем Telegram-канале сделал публикацию, в которой сообщил о намерении Госдумы детально обсудить законопроекты о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Спикер подчеркнул, что парламенту важно получить обратную связь. Поэтому, отметил Володин, он решил открыть комментарии к публикации. Пост набрал более 400 тысяч комментариев.

«В обсуждении участвовали как люди, которые высказывали свои страхи, проблемы и идеи — пусть даже излишне эмоционально, так и граждане (и так называемые „боты“), призывавшие к экстремизму, противозаконным действиям, а также публично распространявшие заведомо недостоверные данные о составе вакцин, планах властей, всевозможные паник-слухи и откровенные фейки», — передает «ГлавМедиа» слова собеседника. Он также отметил, что было получено множество обращений от граждан, с материалами для фототаблиц (скриншотами) и требованиями привлечь «антиваксеров» к ответственности.

В апреле 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки в УК РФ и КоАП об установлении ответственности за распространение ложной информации о ситуации с коронавирусом, сообщает РАПСИ. Распространение фейков о COVID наказывается штрафом от 300 до 700 тысяч рублей. Если это привело к причинению вреда здоровью человека, грозит штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, а если к смерти — от 1,5 миллиона до 2 миллионов рублей. Также предусматриваются принудительные работы или лишение свободы.