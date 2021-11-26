Британцы оценили слова Зеленского о нападении НАТО на Россию

Высказывания Владимир Зеленского не вызывают волну негодований со стороны британцев Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Британцы усомнились в заявлениях слов Зеленского о том, что НАТО собирается напасть на Россию. Речь идет о высказывании президента Украины в рамках многочасовой пресс-конференции, приуроченной к середине его срока на посту главы государства.

«А не может быть так, что Россия перемещает войска по своей собственной территории и просто готовится защищаться на случай, если НАТО, подогреваемое разглагольствованиями из Киева, нападут на них через Украину?» — выдвинул свое предположение один из читателей Daily Mail, пишут РИА «Новости». Этот вопрос он задал в ответ на заявление Зеленского о том, что военные Украины охраняют государственные границы и готовы защитить страну от «любого вида агрессии со стороны России».

Кроме того, читатели назвали забавными слова президента о государственном перевороте. «Ирония судьбы: правительство, пришедшее к власти через переворот, теперь само беспокоится из-за переворота», — заметил один из комментаторов

США считают, что Россия готовит масштабное вторжение на Украину. Они поделились разведданными и картами с некоторыми союзниками НАТО. Американские СМИ утверждают, что наступление будет не раньше января 2022 года.