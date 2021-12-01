Челябинская телебашня напомнит горожанам о QR-кодах

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Алексей Текслер на челябинском РТПЦ и акции Зажги телебашню. Челябинск, телевидение, телебашня, подсветка телебашни
Новая подсветка будет похожа на гигантский шприц (фото из архива) Фото:
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Челябинскую телебашню превратят в гигантский шприц, который будет светиться ночью и напоминать жителям об уровне вакцинации и QR-кодах. Об этом заявил в ходе пресс-конференции 1 декабря директор филиала РТРС в Челябинске Алексей Иванин.

«Проект „Башня вакцинации“ начался 1 декабря и завершится 25 декабря — с вручением призов в парке Пушкина. В ходе проекта мы будем демонстрировать символический уровень вакцинации населения в виде шприца, в котором поднимается поршень», — заявил Иванин.

По словам организатора, технические возможности телебашни будут всеми средствами доносить до населения важность вакцинации. Башня начнет светиться в семь часов вечера.

Новую архитектурно-художественную подсветку телебашни в парке имени Пушкина запустили в 2019 году. Тогда на самом заметном инженерном сооружении областного центра, высотой в 196 метров, построенном в 1958 году, зажглось пять тысяч светильников.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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