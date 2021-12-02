В Госдуме признали провальным принуждение к вакцинации QR-кодами

02 декабря 2021 в 21:40 Размер текста - 17 +

В России планируют повсеместно ввести QR-коды Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды В России начали снижаться темпы вакцинации от коронавируса после того, как стало известно о планах по повсеместном введению QR-кодов. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Миронов. «В начале ноября число вакцинированных достигло отметки свыше 650 тысяч человек в сутки. Однако после того, как 12 ноября были обнародованы планы по введению QR-кодов, темпы вакцинации в стране стали заметно падать. По состоянию на 15 ноября средний темп вакцинации за неделю составил 459 тыс. человек в сутки, 23 ноября — 452 тысячи человек в сутки, а 30 ноября — 426 тысяч», — написал Сергей Миронов в своем telegram-канале. Политик привел в пример Татарстан. В регионе начали падать показатели вакцинации после введения QR-кодов в транспорте и общественных местах. По его словам, там один из самых низких темпов заболеваемости и до этого росли темпы вакцинации. Российское правительство внесло в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов. Сертификат вакцинации будут проверять в транспорте, учреждениях культуры и непродовольственных магазинах по всей стране, сообщает «Пятый канал». Татарстан 22 ноября стал первым регионом РФ, который ввел в транспорте QR-коды. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России начали снижаться темпы вакцинации от коронавируса после того, как стало известно о планах по повсеместном введению QR-кодов. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Миронов. «В начале ноября число вакцинированных достигло отметки свыше 650 тысяч человек в сутки. Однако после того, как 12 ноября были обнародованы планы по введению QR-кодов, темпы вакцинации в стране стали заметно падать. По состоянию на 15 ноября средний темп вакцинации за неделю составил 459 тыс. человек в сутки, 23 ноября — 452 тысячи человек в сутки, а 30 ноября — 426 тысяч», — написал Сергей Миронов в своем telegram-канале. Политик привел в пример Татарстан. В регионе начали падать показатели вакцинации после введения QR-кодов в транспорте и общественных местах. По его словам, там один из самых низких темпов заболеваемости и до этого росли темпы вакцинации. Российское правительство внесло в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов. Сертификат вакцинации будут проверять в транспорте, учреждениях культуры и непродовольственных магазинах по всей стране, сообщает «Пятый канал». Татарстан 22 ноября стал первым регионом РФ, который ввел в транспорте QR-коды.