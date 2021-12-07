Челябинка пожаловалась губернатору на «Почту России»

Старики так и не дождались машину с пенсиями (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Челябинской области пожаловалась, что челябинское отделение «Почта России» заставляет пенсионеров в мороз ожидать машину с пенсиями. Об этом женщина рассказала губернатору Алексею Текслеру 8 декабря в ходе прямой линии.

«В поселке Харлуши уже давно уволилась почтальон. Пенсию теперь привозят на машине. Сейчас звонила мама, она и другие старики часами на морозе ждали эту машину, а она так и не приехала. Очень замерли пенсионеры. Неужели нельзя по-человечески организовать доставку пенсий», — пожаловалась главе региона женщина.

В ответ Текслер заявил, что такая ситуация «никуда не годится». Губернатор поручил главе Сосновского района Евгению Ваганову в кратчайшие сроки решить этот вопрос. Также он попросил челябинское руководство «Почты Росси» обратить внимание на эту проблему.

Прямая линия губернатора Алексея Текслера с жителями Челябинской области в этом году проходит в в особом формате. За ней внимательно следят руководители министерств, муниципалитетов и ведомств. В любой момент они должны быть готовы выйти в эфир и включиться в разговор с главой региона.