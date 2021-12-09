Пермские избиркомы наказали за ошибки на выборах

Председатели ТИК не смогли контролировать процесс голосования Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Перми меняют руководителей половины территориальных избиркомов. К ним возникли претензии во время «больших выборов» в 2021 году, сообщает источник URA.RU. Это ТИК №1 Свердловского района, ТИК Ленинского, Орджоникидзевского и Мотовилихинского районов города.

«Постановление краевого избиркома принято и будет опубликовано в ближайшее время. Организаторские способности председателей, которых убрали, оставляли желать лучшего», — говорит источник.

В качестве примера он привел историю, когда из части бюллетеней в округе №21 на выборах в гордуму не вычеркнули фамилию Александры Семеновой, которую сняли с выборов по решению суда «за участие в деятельности экстремистских организаций». По словам инсайдера, все теперь уже бывшие председатели допустили одну ошибку: не смогли должным образом довести информацию и подготовить УИК.

Округ Семеновой относился к двум районам Перми — Свердловскому и Мотовилихинскому. Оба председателя (Татьяна Дерябина в Свердловском №1 и Ольга Беркутова в Мотовилихинском ТИКах) своих должностей при формировании комиссий лишились. Им на смену пришли Павел Полуянов, возглавлявший Кудымкарский ТИК, и Максим Ермашов, руководивший ТИК Мотовилихи до 2017 года.

Также меняется председатель ТИК Орджоникидзевского района: вместо Назипа Исхакова им станет член комиссии Елена Бормотова. В Ленинском районе на смену Татьяне Ефремовой пришла экс-председатель ТИК Звездного Анастасия Мальцева.

В краевой избирательной комиссии сообщили, что формирование 30 избирательных комиссий края уже завершено. При назначении руководства ТИК крайизбирком ориентировался на опыт, профессионализм и отсутствие обоснованных жалоб в период прошедших кампаний. Все новые председатели назначены из кадрового резерва и ранее имели соответствующий опыт работы.