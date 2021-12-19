Вице-спикер челябинского заксобрания поменяет статус

Павел Киселев начнет получать зарплату зампреда заксобрания Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представитель «Единой России» Павел Киселев станет вице-спикером заксобрания Челябинской области на освобожденной основе. Проект соответствующего постановления рассмотрят 23 декабря на заседании регионального парламента.

«Предлагается внести изменение в постановление „О некоторых вопросах организации работы депутатов в Законодательном Собрании Челябинской области“. Включив в число депутатов, осуществляющих свои полномочия в ЗСО на профессиональной постоянной основе, Киселева Павла Васильевича», — говорится в пояснительной записке к проекту документа.

На сегодня Киселев является зампредом заксобрания на неосвобожденной основе, курируя комитет по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию. Вице-спикеру 45 лет, с 1998 года он прошел путь от экономиста планово-экономического отдела ОАО ЭиЭ «Челябэнерго» до гендиректора ПАО «Челябэнергосбыт». Сейчас Киселев является исполнительным директором регионального отделения «Союз промышленников и предпринимателей».

В ЗСО осенью 2020 года он избрался по спискам «Единой России». О намерении рекомендовать его на пост вице-спикера, занимаемого на постоянной основе, председатель ЗСО Александр Лазарев сообщил после консультаций с губернатором Алексеем Текслером 30 ноября.