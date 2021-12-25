На юге РФ раскрыли схему массовой атаки лжетеррористов на школы

На юге РФ прошла эвакуация школ из-за угрозы взрыва Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Лжетеррористы создали чаты в Telegram, где публиковали номера школ в Астрахани и Краснодаре, на которые ожидались «атаки» с ложными сообщениями о минировании и якобы готовящихся взрывах. В результате 23—24 декабря там массово эвакуировали школы, но сообщения о бомбах не подтвердились.

«Чат был создан 23 декабря, его основатели пообещали участникам „невероятно веселый контент“ и „глобальные приколы сегодня в школах“. Тем же утром, по данным астраханских СМИ, несколько городских школ пришлось эвакуировать из-за сообщений о минировании — к счастью, они оказались ложными», — передает «Ридус».

В чате около 2800 подписчиков. «Игра» продолжилась 24 декабря. «Игрокам» давали подсказки и координаты школ, которые нужно было «заминировать». Предполагается, что потом они звонили и сообщали об угрозе взрыва. Также лжеминеры оставляли в школах подозрительные сумки. Подобный чат создали в Краснодаре.

«Если бы мы взяли за одно место конкретных исполнителей, то им надо бы вчинить иски на суммы, которые были потрачены на проверку их сообщений. И, конечно, срок», — заявил генерал-майор ФСБ в запасе, член Совета по внешней и оборонной политике РФ Александр Михайлов.

В Перми 23 декабря эвакуировали несколько школ и больницу из-за анонимных заявлений о минировании. Угрозу взрыва не нашли, рассказали URA.RU в министерстве территориальной безопасности Пермского края. 21 и 22 декабря в Перми также прошли эвакуации школ. В Тюмени 21 декабря тоже появились сообщения о минировании школ. В Нефтеюганске 17 декабря эвакуировали две школы, университет, колледж и больницу после анонимной информации об угрозе взрыва, опубликованной в telegram-канале.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам