В Челябинской области муж и жена насиловали своих сыновей

Супругов приговорили к 18 годам колонии (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Троицке (Челябинская область) городской суд вынес приговор в отношении супружеской пары, которая на протяжении длительного времени насиловала своих сыновей. Как подтвердили URA.RU в суде, малолетние и беспомощные дети были вынуждены удовлетворять сексуальные потребности своих родителей.

«31-летний мужчина и его 30-летняя супруга неоднократно развращали детей, желая удовлетворить свои сексуальные потребности. Родители нарушали половую неприкосновенность малолетних, используя их беспомощное состояние. В силу своего малолетнего возраста потерпевшие не могли понимать характер и значение совершаемых в отношении них действий и оказывать активное сопротивление», — говорится в материалах судах.

Родители также злоупотребляли алкоголем и воспитанием детей не занимались. В суде было установлено, что преступление было совершено в период с 12 ноября 2017 года по 15 августа 2019 года. К преступникам применили меры медицинского характера в виде наблюдения у врача-психиатра.

Супругов задержали в апреле 2021 года и заключили под стражу. Они лишены родительских прав в отношении четверых детей. В судебном заседании после оглашения текста обвинения подсудимые пояснили, что не признают вину в полном объеме.

По приговору суда каждый из них получил по 18 лет с ограничением свободы сроком на один год шесть месяцев. Женщине предстоит отбыть срок в колонии общего режима. Мужчине — в колонии строгого режима.

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