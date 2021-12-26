Свердловский депутат найден мертвым на берегу реки

27 декабря 2021 в 15:34 Размер текста - 17 +

По некоторым данным, депутат возвращался домой в позднее время Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Тело 61-летнего депутата городской думы Арамили (Свердловская область) Валерия Блинова найдено у реки. По некоторым данным, он возвращался домой в позднее время. «Тело народного избранника было обнаружено возле реки на улице Пролетарская. По данным коллег, он возвращался домой один в позднее время. Похороны назначены на вторник», — сообщает паблик «Арамильские вести» соцсети «ВКонтакте». По данным издания, обстоятельства произошедшего сейчас выясняются, идет следствие. В пресс-службе свердловского управления МВД URA.RU рассказали, что смерть не носит криминальный характер. В пресс-службе следственного комитета отметили, что проводится проверка, все обстоятельства смерти выясняются. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Тело 61-летнего депутата городской думы Арамили (Свердловская область) Валерия Блинова найдено у реки. По некоторым данным, он возвращался домой в позднее время. «Тело народного избранника было обнаружено возле реки на улице Пролетарская. По данным коллег, он возвращался домой один в позднее время. Похороны назначены на вторник», — сообщает паблик «Арамильские вести» соцсети «ВКонтакте». По данным издания, обстоятельства произошедшего сейчас выясняются, идет следствие. В пресс-службе свердловского управления МВД URA.RU рассказали, что смерть не носит криминальный характер. В пресс-службе следственного комитета отметили, что проводится проверка, все обстоятельства смерти выясняются.