26 декабря 2021
25 декабря 2021

Свердловский депутат найден мертвым на берегу реки

© Служба новостей «URA.RU»
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Озеро Шарташ зимой. Екатеринбург, зимний пейзаж, шарташ
По некоторым данным, депутат возвращался домой в позднее время Фото:

Тело 61-летнего депутата городской думы Арамили (Свердловская область) Валерия Блинова найдено у реки. По некоторым данным, он возвращался домой в позднее время.

«Тело народного избранника было обнаружено возле реки на улице Пролетарская. По данным коллег, он возвращался домой один в позднее время. Похороны назначены на вторник», — сообщает паблик «Арамильские вести» соцсети «ВКонтакте».

По данным издания, обстоятельства произошедшего сейчас выясняются, идет следствие. В пресс-службе свердловского управления МВД URA.RU рассказали, что смерть не носит криминальный характер. В пресс-службе следственного комитета отметили, что проводится проверка, все обстоятельства смерти выясняются.

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Тело 61-летнего депутата городской думы Арамили (Свердловская область) Валерия Блинова найдено у реки. По некоторым данным, он возвращался домой в позднее время. «Тело народного избранника было обнаружено возле реки на улице Пролетарская. По данным коллег, он возвращался домой один в позднее время. Похороны назначены на вторник», — сообщает паблик «Арамильские вести» соцсети «ВКонтакте». По данным издания, обстоятельства произошедшего сейчас выясняются, идет следствие. В пресс-службе свердловского управления МВД URA.RU рассказали, что смерть не носит криминальный характер. В пресс-службе следственного комитета отметили, что проводится проверка, все обстоятельства смерти выясняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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