Свердловский депутат найден мертвым на берегу реки

Тело 61-летнего депутата городской думы Арамили (Свердловская область) Валерия Блинова найдено у реки. По некоторым данным, он возвращался домой в позднее время.
«Тело народного избранника было обнаружено возле реки на улице Пролетарская. По данным коллег, он возвращался домой один в позднее время. Похороны назначены на вторник», — сообщает паблик «Арамильские вести» соцсети «ВКонтакте».
По данным издания, обстоятельства произошедшего сейчас выясняются, идет следствие. В пресс-службе свердловского управления МВД URA.RU рассказали, что смерть не носит криминальный характер. В пресс-службе следственного комитета отметили, что проводится проверка, все обстоятельства смерти выясняются.
Тело 61-летнего депутата городской думы Арамили (Свердловская область) Валерия Блинова найдено у реки. По некоторым данным, он возвращался домой в позднее время. «Тело народного избранника было обнаружено возле реки на улице Пролетарская. По данным коллег, он возвращался домой один в позднее время. Похороны назначены на вторник», — сообщает паблик «Арамильские вести» соцсети «ВКонтакте». По данным издания, обстоятельства произошедшего сейчас выясняются, идет следствие. В пресс-службе свердловского управления МВД URA.RU рассказали, что смерть не носит криминальный характер. В пресс-службе следственного комитета отметили, что проводится проверка, все обстоятельства смерти выясняются.