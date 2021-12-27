В Совфеде настроены на слияние регионов России

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, матвиенко валентина
Валентина Матвиенко назвала укрупнение российских регионов целесообразным Фото:

Вопрос укрупнения регионов России не нужно снимать с обсуждения в Совете Федерации. Об этом заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

«Укрупнение регионов целесообразно. Снимать с повестки этот вопрос не надо», — заявила Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии, которая транслируется на сайте Совета Федерации.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Евгений Марков заявил, что регионам следует объединиться для создания крупных инфраструктурных проектов, чтобы получить финансовую поддержку от федерального центра. В качестве примера подобных объединений депутат назвал строительство скоростной дороги Москва — Казань — Екатеринбург.

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Вопрос укрупнения регионов России не нужно снимать с обсуждения в Совете Федерации. Об этом заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. «Укрупнение регионов целесообразно. Снимать с повестки этот вопрос не надо», — заявила Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии, которая транслируется на сайте Совета Федерации. Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Евгений Марков заявил, что регионам следует объединиться для создания крупных инфраструктурных проектов, чтобы получить финансовую поддержку от федерального центра. В качестве примера подобных объединений депутат назвал строительство скоростной дороги Москва — Казань — Екатеринбург.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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