В Совфеде настроены на слияние регионов России

Валентина Матвиенко назвала укрупнение российских регионов целесообразным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вопрос укрупнения регионов России не нужно снимать с обсуждения в Совете Федерации. Об этом заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

«Укрупнение регионов целесообразно. Снимать с повестки этот вопрос не надо», — заявила Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии, которая транслируется на сайте Совета Федерации.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Евгений Марков заявил, что регионам следует объединиться для создания крупных инфраструктурных проектов, чтобы получить финансовую поддержку от федерального центра. В качестве примера подобных объединений депутат назвал строительство скоростной дороги Москва — Казань — Екатеринбург.