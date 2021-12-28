Юрист-правозащитник раскрыл, что еще может ждать «Мемориал»

Верховный суд РФ ликвидировал общество «Мемориал» (признан в РФ иностранным агентом). Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Правозащитный центр «Мемориал» (признан в РФ иностранным агентом) ликвидировали из-за того, что активисты могли рассекретить документы СССР, связанные с геноцидом. Об этом заявил юрист-правозащитник Сергей Лапшин.

«Прежде всего, центр занимается актуальной политической повесткой. Привлекает внимание к тем процессам, где речь идет о политическом преследовании, обращает внимание на фальсификацию уголовных дел, на проблему независимости судей и следствия. Разумеется, эта позиция „Мемориала“ не устраивает ни силовиков, ни Администрацию Президента», — пояснил «Ридусу» Лапшин.

По его словам, активисты смогут создать новую организацию после закрытия. «С юридической точки зрения это будет новая организация, которая не является иноагентом, деятельность которой не запрещена». — уточнил он.

Сегодня, 28 декабря, Верховный суд ликвидировал «Мемориал». В начале ноября Генпрокуратура РФ подала иск

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о ликвидации правозащитного центра «Мемориал». В «Мемориале» заявили, что законных оснований для ликвидации организации нет. Правление правозащитного центра считает решение Генпрокуратуры РФ политическим. Позднее за организацию вступилась дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова, также правозащитный центр поддержал Ельцин центр. Членом организации являлся экс-президент России Борис Ельцин.