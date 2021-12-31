Синоптики рассказали о погоде на Урале в новогоднюю ночь

Самая холодная погода в новогоднюю ночь ожидается на Ямале
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Синоптики Гидрометцентра опубликовали данные о погоде в России в новогоднюю ночь. URA.RU приводит данные о погоде в регионах Урала.
- В Свердловской области ожидается резкое потепление. Ночью 1 января температура воздуха будет около -17 градусов, а днем около -10. Осадков 1 января не ожидается;
- В Тюменской области температура воздуха будет держаться около -18 градусов. Скорость ветра составит 3-4 м\с. Вечером 1 января в области начнет падать снег;
- В Челябинской области в ночь с 31 декабря на 1 января похолодает до -22 градусов, и будет идти снег. При этом первые дни нового года в регионе будут теплыми;
- В Ханты-Мансийском автономном округе ожидается до -22 градусов. Также будет небольшой снег и ветер до 8 м\с.
- Самая холодная погода в новогоднюю ночь ожидается на Ямале. Там столбики термометров опустятся до -34 градусов. Также возможен небольшой снег;
- В Пермском крае ожидается облачная погода и до -20 градусов мороза. Ветер поднимется до 7 м\с;
- В Курганской области в новогоднюю ночь температура опустится до -16. В регионе не ожидается снегопадов и сильного ветра.
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Синоптики Гидрометцентра опубликовали данные о погоде в России в новогоднюю ночь. URA.RU приводит данные о погоде в регионах Урала.