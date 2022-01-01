Скончалась режиссер «Лунтика» и «Смешариков»

Галина Воропай скончалась в ночь с 29 на 30 декабря 2021 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Режиссер Галина Воропай скончалась на 50-м году жизни. Она известна по работе над проектами «Лунтик и его друзья», «Смешарики», и «Барбоскины».

«В ночь с 29 на 30 декабря 2021 года скончалась Воропай Галина Владимировна! Приносим соболезнования ее родным и близким!», — сообщается в группе «ВКонтакте» «Режиссеры анимации СПбГИКиТ».

Галина Воропай родилась в 1972 году. В 2002 году она окончила курсы художника-аниматора на студии «Мельница». Воропай была режиссером, сценаристом и аниматором множества российских мультиков. Она также является членом Союза кинематографистов России.