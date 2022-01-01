Скончалась режиссер «Лунтика» и «Смешариков»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Свеча, траур Москва, свеча, траур, мистика, свечка, поминки, гадание
Галина Воропай скончалась в ночь с 29 на 30 декабря 2021 года Фото:

Режиссер Галина Воропай скончалась на 50-м году жизни. Она известна по работе над проектами «Лунтик и его друзья», «Смешарики», и «Барбоскины».

«В ночь с 29 на 30 декабря 2021 года скончалась Воропай Галина Владимировна! Приносим соболезнования ее родным и близким!», — сообщается в группе «ВКонтакте» «Режиссеры анимации СПбГИКиТ».

Галина Воропай родилась в 1972 году. В 2002 году она окончила курсы художника-аниматора на студии «Мельница». Воропай была режиссером, сценаристом и аниматором множества российских мультиков. Она также является членом Союза кинематографистов России.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Режиссер Галина Воропай скончалась на 50-м году жизни. Она известна по работе над проектами «Лунтик и его друзья», «Смешарики», и «Барбоскины». «В ночь с 29 на 30 декабря 2021 года скончалась Воропай Галина Владимировна! Приносим соболезнования ее родным и близким!», — сообщается в группе «ВКонтакте» «Режиссеры анимации СПбГИКиТ». Галина Воропай родилась в 1972 году. В 2002 году она окончила курсы художника-аниматора на студии «Мельница». Воропай была режиссером, сценаристом и аниматором множества российских мультиков. Она также является членом Союза кинематографистов России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...