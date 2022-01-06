ГАИ ограничила в Рождество путь к популярной свердловской святыне

Добраться до Ганиной Ямы 7 января будет проблематично Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за плохого состояния дороги УГИБДД Свердловской области ввело временное ограничение движения автобусов по городу Среднеуральску. Предписание касается маршрутов до Екатеринбурга и Ганиной Ямы, где находится известный монастырь в честь Святых Царственных Страстотерпцев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инспекции.

«В связи с неудовлетворительным состоянием проезжей части и непринятием владельца улично-дорожной сети мер к обеспечению безопасности пассажиров в городе Среднеуральске введено временное ограничение движения маршрутных транспортных средств. Введены ограничения в движении следующих маршрутов: № 111 «Екатеринбург—Среднеуральск», № 223 «Ганина Яма—Среднеуральск», — уточнили представители свердловской ГИБДД.

Урочище Ганина Яма в пригороде Екатеринбурга является известным местом паломничества и популярным туристическим маршрутом. По версии РПЦ именно там в годы революции была погребена царская семья. Сейчас на месте трагических событий стоит мужской монастырь.

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