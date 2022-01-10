В Перми на 300% выросла смертность детей в ДТП

На дорогах Перми все чаще погибают дети Фото: depositphotos.com

Число детей, которые в 2021 году погибли в ДТП в Перми, выросло на 300% по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД на официальной странице «ВКонтакте».

«Ухудшилась обстановка с детским дорожно-транспортным травматизмом. Несмотря на снижение количества ДТП с детьми на 20,5%, число погибших в ДТП детей выросло на 300%. За прошедший год в краевом центре зарегистрировано 93 ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, в которых четыре ребенка погибли, 92 получили различные травмы», — говорится в сообщении. Из-за аварий также умерли еще двое детей — в возрасте от 16 до 18 лет.

Всего на дорогах в Перми в прошлом году погибли 32 человека, и это на 12 меньше, чем в 2020. Сократилось на 25,3% и количество дорожно-транспортных происшествий (726). Самыми распространенными стали столкновения машин (300 ДТП) и наезды на пешеходов (282). Из них 156 ДТП — это наезд на людей, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. В результате пять человек погибли (столько же было в 2020 году), 158 получили различные травмы (на 6% меньше).

Самым опасным для участников дорожного движения в Перми по итогам года стали Индустриальный и Свердловский районы. В Индустриальном районе произошло 151 ДТП (пять человек погибли, 176 получили травмы), в Свердловском — 150 (шесть погибли, 183 ранены). Меньше всего ДТП было в Ленинском (77 аварий с двумя погибшими) и Орджоникидзевском районах (69 аварий с четырьмя погибшими).

Ранее URA.RU рассказывало, что ДТП заняли третью строку среди причин внешней детской смертности после пожаров и суицида. Также Пермский край стал антилидером среди российских регионов по количеству детей, погибших в пожарах.

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