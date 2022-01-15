15 января 2022

В одном из зоопарков США живет тигр Путин. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Амурские тигры. Челябинск, амурский тигр
Путин живет в Миннесотском зоопарке уже несколько лет Фото:

В Миннесотском зоопарке (Minnesota Zoo), который находится в одноименном штате в США, живет тигр по кличке Путин. Об этом стало известно из аккаунта Instagram.

«Путин с подозрением отнесся к снеговику на своей территории», — так представители зоопарка подписали видео, опубликованное в Instagram. Тигр Путин живет в этом зоопарке уже несколько лет — первое упоминание датировано Google в 2018 году.

Депутат Госдумы России Владимир Бурматов навестил тигра Гектора, который проживает в челябинском приюте. Он привез ему еду и решил сам покормить животное. Тигр проживает в приюте диких животных с самых малых лет. Будучи тигренком, он пострадал от рук неизвестного мужчины, пытавшегося его украсть. Из-за того случая, тигр остался инвалидом — у него плохо двигаются задние лапы.

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В Миннесотском зоопарке (Minnesota Zoo), который находится в одноименном штате в США, живет тигр по кличке Путин. Об этом стало известно из аккаунта Instagram. «Путин с подозрением отнесся к снеговику на своей территории», — так представители зоопарка подписали видео, опубликованное в Instagram. Тигр Путин живет в этом зоопарке уже несколько лет — первое упоминание датировано Google в 2018 году. Публикация от Minnesota Zoo (@mnzoo) Депутат Госдумы России Владимир Бурматов навестил тигра Гектора, который проживает в челябинском приюте. Он привез ему еду и решил сам покормить животное. Тигр проживает в приюте диких животных с самых малых лет. Будучи тигренком, он пострадал от рук неизвестного мужчины, пытавшегося его украсть. Из-за того случая, тигр остался инвалидом — у него плохо двигаются задние лапы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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