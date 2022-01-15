В одном из зоопарков США живет тигр Путин. Видео

15 января 2022 в 23:35 Размер текста - 17 +

Путин живет в Миннесотском зоопарке уже несколько лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миннесотском зоопарке (Minnesota Zoo), который находится в одноименном штате в США, живет тигр по кличке Путин. Об этом стало известно из аккаунта Instagram. «Путин с подозрением отнесся к снеговику на своей территории», — так представители зоопарка подписали видео, опубликованное в Instagram. Тигр Путин живет в этом зоопарке уже несколько лет — первое упоминание датировано Google в 2018 году. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Minnesota Zoo (@mnzoo) Депутат Госдумы России Владимир Бурматов навестил тигра Гектора, который проживает в челябинском приюте. Он привез ему еду и решил сам покормить животное. Тигр проживает в приюте диких животных с самых малых лет. Будучи тигренком, он пострадал от рук неизвестного мужчины, пытавшегося его украсть. Из-за того случая, тигр остался инвалидом — у него плохо двигаются задние лапы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Миннесотском зоопарке (Minnesota Zoo), который находится в одноименном штате в США, живет тигр по кличке Путин. Об этом стало известно из аккаунта Instagram. «Путин с подозрением отнесся к снеговику на своей территории», — так представители зоопарка подписали видео, опубликованное в Instagram. Тигр Путин живет в этом зоопарке уже несколько лет — первое упоминание датировано Google в 2018 году. Публикация от Minnesota Zoo (@mnzoo) Депутат Госдумы России Владимир Бурматов навестил тигра Гектора, который проживает в челябинском приюте. Он привез ему еду и решил сам покормить животное. Тигр проживает в приюте диких животных с самых малых лет. Будучи тигренком, он пострадал от рук неизвестного мужчины, пытавшегося его украсть. Из-за того случая, тигр остался инвалидом — у него плохо двигаются задние лапы.