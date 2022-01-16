Три человека погибли при пожаре в Челябинске

Пожар произошел в многоквартирном доме (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске, 17 января, во время пожара в многоквартирном доме погибли три человека. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В утреннее время 17 января 2022 года в квартире одного из домов Калининского района областного центра произошел пожар. В ходе тушения которого спасателями были обнаружены тела трех местных жителей. Это двое мужчин и одна женщина», — заявили в МЧС.

На момент прибытия противопожарной службы в подъезде было плотное задымление, с помощью спасательных комплектов сотрудники МЧС вывели из опасной зоны 5 человек, в том числе двоих детей. Еще 15 человек, из них пятеро детей, вышли на улицу самостоятельно до прибытия пожарных.

По данному факту СУ СК по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при распитии спиртного.

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