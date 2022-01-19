19 января 2022
18 января 2022

Пермяков предупредили о росте смертности от «Омикрона»

© Служба новостей «URA.RU»
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Денис Проценко в инфекционном госпитале. Красная зона. Челябинск, медсестра, медик, эпидемия, медицина, врачи, защитная одежда, доктор, коронавирус, сиз, ковид, противочумной костюм, красная зона, инфекционный центр, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
Новый штамм — заразнее в 4-5 раз Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Количество умерших от коронавируса будет расти, в том числе с приходом и распространением нового штамма. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

«Поскольку „омикрон“ — штамм высококонтагиозный, скорость распространения инфекции увеличится в 4-5 раз. Летальность коронавируса станет снижаться, но надо понимать, что количество умерших все равно будет расти — пропорционально числу заразившихся», — рассказала заведующая кафедрой эпидемиологии ПГМУ, профессор Ирина Фельдблюм.

Фельдблюм также добавила, что стоит ожидать большую загруженность амбулаторно-поликлинического звена, и призвала пермяков сделать прививку или ревакцинацию, чтобы сформировать иммунитет.

«Нельзя забывать и о соблюдении мер безопасности. Нужно носить маски, по возможности ограничить контакты, в первую очередь пожилым людям», — напомнила профессор.

Ранее URA.RU сообщало, что в пермском минздраве ждут новых антирекордов по заболевшим COVID. Пик заболеваемости новым штаммом коронавируса «Омикрон» придется на февраль—март.

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Количество умерших от коронавируса будет расти, в том числе с приходом и распространением нового штамма. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «Поскольку „омикрон“ — штамм высококонтагиозный, скорость распространения инфекции увеличится в 4-5 раз. Летальность коронавируса станет снижаться, но надо понимать, что количество умерших все равно будет расти — пропорционально числу заразившихся», — рассказала заведующая кафедрой эпидемиологии ПГМУ, профессор Ирина Фельдблюм. Фельдблюм также добавила, что стоит ожидать большую загруженность амбулаторно-поликлинического звена, и призвала пермяков сделать прививку или ревакцинацию, чтобы сформировать иммунитет. «Нельзя забывать и о соблюдении мер безопасности. Нужно носить маски, по возможности ограничить контакты, в первую очередь пожилым людям», — напомнила профессор. Ранее URA.RU сообщало, что в пермском минздраве ждут новых антирекордов по заболевшим COVID. Пик заболеваемости новым штаммом коронавируса «Омикрон» придется на февраль—март.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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