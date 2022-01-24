Генпрокуратура раскрыла новый факт геноцида граждан СССР

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В Ростовской области в годы ВОВ фашисты убили свыше 125 тысяч мирных граждан и военнопленных Фото:

В Ростовской области прокуратура выступила с просьбой признать преступления немецко-фашистских захватчиков в области геноцидом. В годы Великой Отечественной войны фашисты убили свыше 125 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

«По поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова прокурор Ростовской области подготовил и подписал заявление областной суд о признании геноцидом советского народа установленных и выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы ВОВ. Этому предшествовала многодневная и кропотливая работа прокуроров во взаимодействии с ФСБ и СК России», — сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее организаторы проекта «Без срока давности» призвали признать преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны геноцидом советского народа. «Мы, граждане Российской Федерации и неравнодушные граждане других стран призываем всех участников мирового сообщества признать преступления нацистов против советских граждан геноцидом советского народа», — сказано в документе.

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В Ростовской области прокуратура выступила с просьбой признать преступления немецко-фашистских захватчиков в области геноцидом. В годы Великой Отечественной войны фашисты убили свыше 125 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. «По поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова прокурор Ростовской области подготовил и подписал заявление областной суд о признании геноцидом советского народа установленных и выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы ВОВ. Этому предшествовала многодневная и кропотливая работа прокуроров во взаимодействии с ФСБ и СК России», — сказано в сообщении пресс-службы. Ранее организаторы проекта «Без срока давности» призвали признать преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны геноцидом советского народа. «Мы, граждане Российской Федерации и неравнодушные граждане других стран призываем всех участников мирового сообщества признать преступления нацистов против советских граждан геноцидом советского народа», — сказано в документе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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