Генпрокуратура раскрыла новый факт геноцида граждан СССР

В Ростовской области в годы ВОВ фашисты убили свыше 125 тысяч мирных граждан и военнопленных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ростовской области прокуратура выступила с просьбой признать преступления немецко-фашистских захватчиков в области геноцидом. В годы Великой Отечественной войны фашисты убили свыше 125 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

«По поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова прокурор Ростовской области подготовил и подписал заявление областной суд о признании геноцидом советского народа установленных и выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы ВОВ. Этому предшествовала многодневная и кропотливая работа прокуроров во взаимодействии с ФСБ и СК России», — сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее организаторы проекта «Без срока давности» призвали признать преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны геноцидом советского народа. «Мы, граждане Российской Федерации и неравнодушные граждане других стран призываем всех участников мирового сообщества признать преступления нацистов против советских граждан геноцидом советского народа», — сказано в документе.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам