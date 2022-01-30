30 января 2022
28 января 2022
27 января 2022

Пермские отделы полиции не вошли в региональный топ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обращение к губернатору против обязательной вакцинации к qr кодов. Тюмень, полиция, разговор с полицией, полицейский
В Пермском крае выявили лучшие отделы полиции Фото:

В ГУ МВД по Пермскому краю назвали лучшие отделы полиции по итогам 2021 года — среди них не оказалось представителей столицы региона. Оценивали правоохранителей по результатам оперативно-служебной деятельности.

«В первой группе диплом за первое место получил отдел МВД России по Соликамскому городскому округу; за второе место − отдел МВД России по Краснокамскому городскому округу. Третье место − отдел МВД России по Березниковскому городскому округу», — сообщается на сайте главка Прикамья.

Во второй группе победителями стали межмуниципальный отдел «Губахинский», отдел по Добрянскому городскому округу и межмуниципальный отдел «Суксунский». В третьей группе «золото» у полицейских Оханска, «серебро» у представителей Барды, а «бронза» досталась Кишерти.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ГУ МВД по Пермскому краю назвали лучшие отделы полиции по итогам 2021 года — среди них не оказалось представителей столицы региона. Оценивали правоохранителей по результатам оперативно-служебной деятельности. «В первой группе диплом за первое место получил отдел МВД России по Соликамскому городскому округу; за второе место − отдел МВД России по Краснокамскому городскому округу. Третье место − отдел МВД России по Березниковскому городскому округу», — сообщается на сайте главка Прикамья. Во второй группе победителями стали межмуниципальный отдел «Губахинский», отдел по Добрянскому городскому округу и межмуниципальный отдел «Суксунский». В третьей группе «золото» у полицейских Оханска, «серебро» у представителей Барды, а «бронза» досталась Кишерти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...