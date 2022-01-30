Пермские отделы полиции не вошли в региональный топ

В Пермском крае выявили лучшие отделы полиции Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ГУ МВД по Пермскому краю назвали лучшие отделы полиции по итогам 2021 года — среди них не оказалось представителей столицы региона. Оценивали правоохранителей по результатам оперативно-служебной деятельности.

«В первой группе диплом за первое место получил отдел МВД России по Соликамскому городскому округу; за второе место − отдел МВД России по Краснокамскому городскому округу. Третье место − отдел МВД России по Березниковскому городскому округу», — сообщается на сайте главка Прикамья.

Во второй группе победителями стали межмуниципальный отдел «Губахинский», отдел по Добрянскому городскому округу и межмуниципальный отдел «Суксунский». В третьей группе «золото» у полицейских Оханска, «серебро» у представителей Барды, а «бронза» досталась Кишерти.