Пермский министр заявил о подготовке бунта таксистов

Стоимость поездки на такси в Перми вырастет, считает Андрей Алякринский Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Таксисты, которые пользуются агрегаторами, планировали устроить в январе бунт против тарифов на перевозку. Об этом сообщил депутатам инфраструктурного комитета заксобрания 1 февраля министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский, передает корреспондент URA.RU.

«Таксисты, которые сегодня частным извозом занимаются и пользуются агрегаторами, хотели в январе устраивать бунт, приостановку [работы] и всего остального. Вы знаете, что сегодня тариф, по которому ездят такси, настолько низок, что люди уже не готовы по нему работать. Это очень низкооплачиваемая услуга», — заявил Алякринский во время обсуждения законопроекта о едином цвете такси.

Коммунистка Анна Баранова предостерегла депутатов, что внедрение одного цвета повлечет за собой удорожание стоимости поездки и издержки для участников рынка. «За красивым оформлением мы забываем про избирателей. Для многих [работа в такси] является подработкой. У людей ипотеки, сейчас достаточно тяжелая экономическая ситуация. Я как пользователь такси обязательно расскажу вам через полгода, что стоимость поездок выросла», — предостерегла Баранова.

Алякринский ответил, что удорожание в течение двух месяцев и так возможно, но с требованиями о едином цвете оно связано будет вряд ли. «Вы посмотрите стоимость дизеля, бензина, посмотрите, насколько страхование подорожало. Если стоимость поездки вырастет, то это будет только совпадение [с принятием закона о едином цвете]», — отметил он. По словам Алякринского, белая краска — самая дешевая, а стоимость наклейки полосы составляет от 3800 до 4500 руб.

В январе 2022 года заксобрание приняло в первом чтении внесенный губернатором Дмитрием Махониным законопроект об обязательных требованиях к оформлению машин такси. После истечения действующих пятилетних лицензий все такси должны быть белыми с полосой из красных и белых квадратов. Участники рынка предупредили, что в результате увеличится количество нелегальных организаций, и предложили субсидировать им это мероприятие из бюджета.

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