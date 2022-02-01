Пермский подрядчик обманул чиновников, уложив неподходящую плитку

Ущерб оценен в 100 тысяч рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

Подрядчик в Соликамске (Пермский край) осужден за обман местной администрации. Директор подрядной компании предоставил мэрии города неверные сведения об укладке плитки, за что был оштрафован на 200 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД по Пермскому краю.

«По указанию фигуранта его рабочие закупили тротуарную плитку меньшей толщины и по меньшей цене. Затем мужчина предоставил в администрацию документы, содержащие недостоверные сведения», — сообщается на сайте. Директора организации осудили по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Подрядчик владел фирмой, которая занимается строительством зданием, а также проводит капитальные ремонты. Компания заключила договор с соликамской мэрией на ремонт мемориального комплекса, в который также входила укладка тротуарной плитки. Однако подрядчик закупил тротуарное покрытие меньших размеров, чем было указано в требованиях. Ущерб администрации оценен в 100 тысяч рублей.