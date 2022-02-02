Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории Зорану Миляничу за предоставление убежища Тельману Исмаилову. Об это сообщили в МИДе РФ.
«Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории за то, что эта страна дала убежище Тельману Исмаилову», — заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».
В начале октября экс-директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова задержали в Черногории после того, как он попросил предоставить ему политическое убежище. Причиной стало дело о двойном убийстве, также против Исмаилова заведены другие уголовные дела в Европе. Он был в международном розыске. Бизнесмена также обвиняют в похищении певца Авраама Руссо в 2004 году.
Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории Зорану Миляничу за предоставление убежища Тельману Исмаилову. Об это сообщили в МИДе РФ. «Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории за то, что эта страна дала убежище Тельману Исмаилову», — заявили в ведомстве, передает РИА «Новости». В начале октября экс-директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова задержали в Черногории после того, как он попросил предоставить ему политическое убежище. Причиной стало дело о двойном убийстве, также против Исмаилова заведены другие уголовные дела в Европе. Он был в международном розыске. Бизнесмена также обвиняют в похищении певца Авраама Руссо в 2004 году.