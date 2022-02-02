Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории

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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
Госсекретарю МВД Черногории запретили въезд в РФ из-за беглого бизнесмена Фото:

Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории Зорану Миляничу за предоставление убежища Тельману Исмаилову. Об это сообщили в МИДе РФ.

«Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории за то, что эта страна дала убежище Тельману Исмаилову», — заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».

В начале октября экс-директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова задержали в Черногории после того, как он попросил предоставить ему политическое убежище. Причиной стало дело о двойном убийстве, также против Исмаилова заведены другие уголовные дела в Европе. Он был в международном розыске. Бизнесмена также обвиняют в похищении певца Авраама Руссо в 2004 году.

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Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории Зорану Миляничу за предоставление убежища Тельману Исмаилову. Об это сообщили в МИДе РФ. «Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории за то, что эта страна дала убежище Тельману Исмаилову», — заявили в ведомстве, передает РИА «Новости». В начале октября экс-директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова задержали в Черногории после того, как он попросил предоставить ему политическое убежище. Причиной стало дело о двойном убийстве, также против Исмаилова заведены другие уголовные дела в Европе. Он был в международном розыске. Бизнесмена также обвиняют в похищении певца Авраама Руссо в 2004 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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