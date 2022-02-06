Депутат Госдумы заявил о предательстве Медведева. «За это его люто ненавидят»

07 февраля 2022 в 07:37 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев отказался от реальной власти, считает депутат Госдумы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Из-за того, что экс-президент России, а ныне — заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отказался от власти и не пошел на второй срок, его не уважают в либеральной тусовке. Так считает депутат Государственной думы РФ Михаил Делягин. «Когда Медведев был президентом, довольно большая часть либеральной тусовки поверила, что он преемник, и даже на него работала как на реального президента. И даже попытались сделать так, чтобы он власть забрал, а он от нее отказался. Поэтому Медведева ненавидят люто, кто ему близок социально, политически. Он для них предатель», — пояснил он в интервью, которое выложено в его telegram-канле. Для части общества, по мнению Делягина, Медведев является предателем, потому что он мог взять власть в свои руки и «сделать все, как было при Ельцине, и даже лучше». По мнению депутата Госдумы, Медведев служил отвлекающим маневром для власти: «Он сделает какую-нибудь фигню, и народ над ним смеется». Ранее биографы экс-президента РФ Никита Куркин и Алексей Черняев в книге «Опыт Медведева» отмечали, что для него стало серьезной проблемой его политическое позиционирование внутри страны и на международной арене. «За первые два срока президентства Владимира Путина в России сложилась „бонапартистская“ система власти — повышение усиления страны на мировой арене и взыванием к патриотическим чувствам граждан. Но Медведев является политиком другого типа, далекого от лидерства бонапартистского типа», — отмечается в отрывке. Медведев был главой государства 4 года — с 2008 по 2012 (до этого два срока подряд президентом РФ был Владимир Путин). Однако в 2011 году на съезде партии «Единая Россия» Медведев предложил снова выдвинуть на пост главы государства Путина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Из-за того, что экс-президент России, а ныне — заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отказался от власти и не пошел на второй срок, его не уважают в либеральной тусовке. Так считает депутат Государственной думы РФ Михаил Делягин. «Когда Медведев был президентом, довольно большая часть либеральной тусовки поверила, что он преемник, и даже на него работала как на реального президента. И даже попытались сделать так, чтобы он власть забрал, а он от нее отказался. Поэтому Медведева ненавидят люто, кто ему близок социально, политически. Он для них предатель», — пояснил он в интервью, которое выложено в его telegram-канле. Для части общества, по мнению Делягина, Медведев является предателем, потому что он мог взять власть в свои руки и «сделать все, как было при Ельцине, и даже лучше». По мнению депутата Госдумы, Медведев служил отвлекающим маневром для власти: «Он сделает какую-нибудь фигню, и народ над ним смеется». Ранее биографы экс-президента РФ Никита Куркин и Алексей Черняев в книге «Опыт Медведева» отмечали, что для него стало серьезной проблемой его политическое позиционирование внутри страны и на международной арене. «За первые два срока президентства Владимира Путина в России сложилась „бонапартистская“ система власти — повышение усиления страны на мировой арене и взыванием к патриотическим чувствам граждан. Но Медведев является политиком другого типа, далекого от лидерства бонапартистского типа», — отмечается в отрывке. Медведев был главой государства 4 года — с 2008 по 2012 (до этого два срока подряд президентом РФ был Владимир Путин). Однако в 2011 году на съезде партии «Единая Россия» Медведев предложил снова выдвинуть на пост главы государства Путина.