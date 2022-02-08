Пермяк продает уникальную коллекцию ретро-мотоциклов

В коллекции более 230 единиц техники Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пермяк Артем Новиков продает уникальную коллекцию мототехники времен СССР. Объявление о продаже он разместил в своем аккаунте в Facebook. По заявлению самого продавца, в коллекции есть мотоциклы, которых нигде в России больше нет.

«Продается коллекция мототехники времен СССР. Единственная в России. Имеются экземпляры, которых уже не осталось в наличии», — пишет в объявлении Новиков.

По заявлению продавца, вся техника собиралась и находится в Перми. Всего в ретро-коллекции более 230 единиц техники.

Ранее URA.RU рассказывало про пермяка, который продавал американский доллар за 13 миллионов рублей. Такую цену продавец объясняет тайными знаками масонов на купюре.

Среди мотоциклов есть единственные в России экземпляры Facebook: Артем Новиков

В коллекции более 230 едииниц Facebook: Артем Новиков