Численность фракции Алексея Вихарева (второй справа) теперь серьезнее, чем в некоторых комиссиях Фото: Дмитрий Иванов

В гордуме Екатеринбурга серьезно увеличилось представительство депутатской группы «Помощь и содействие учреждениям здравоохранения» (ее неформальное название — «медицинская фракция») — с четырех до десяти человек. Об этом на заседании объявил депутат Алексей Вихарев, возглавляющий группу.

Новыми участниками группы официально стали вице-спикер думы Виктор Тестов, Анастасия Немец, Виктория Ивачева, Александр Караваев, Владимир Козлов и Антон Швалев. «Благодарны вам за это решение. Вместе мы сможем еще больше», — сказал Вихарев. Вступление во фракцию Караваева, Козлова и Швалева (лидер среди них — Караваев) — одна из самых обсуждаемых тем среди депутатов сейчас. Дело в том, что их причисляют к лагерю спикера гордумы Игоря Володина, а Вихарева называют главным его оппонентом внутри представительного органа.

Однако в разговоре с URA.RU Вихарев подчеркнул, что работа депутатов в его группе не имеет отношения к политике. «Наша основная задача — работать с медицинскими учреждениями, помогать им в это непростое время. Тут не может быть места интригам», — объяснил он. По словам Вихарева, с июня 2021-го по февраль 2022-го участники депутатской группы помогли вакцинироваться и ревакцинироваться 42 тысячам горожан. «Предлагаю не останавливаться на достигнутом. К лету необходимо вакцинировать и ревакцинировать 100 тысяч граждан, проживающих в Екатеринбурге», — отметил Вихарев.

Медфракция появилась в марте 2021-го. Задача каждого ее участника — взять шефство как минимум над одной больницей и во взаимодействии с главврачами решать проблемы. Меньше чем за год медучреждениям была оказана помощь на сумму свыше 15 миллионов рублей. В частности, приобретен транспорт для паллиативного центра и больницы №23, а также закуплено оборудование, рециркуляторы, СИЗы и ПЦР-тесты.

Фракция увеличилась за счет того, что в прошлом году отменили пункт положения, который не позволял депутатам состоять в нескольких депутатских группах. Но даже несмотря на это ограничение, в работе группы неформально участвовали до 15 депутатов.

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