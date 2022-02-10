Депутат Госдумы Нечаев предложил отдать деньги силовиков учителям

Нечаев предлагает поднять зарплаты учителям до 75 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российским властям следует «поджаться» в силовых расходах и повысить зарплаты учителям. Таким мнением поделился депутат Госдумы Алексей Нечаев в своем telegram-канале. По словам парламентария, в России необходимо сформировать систему прямого финансирования заработной платы педагогам из федерального бюджета и ввести единый федеральный оклад.

«Нам говорят: нет денег. Неправда! Деньги есть, но до учителей они доходят, как вода в решете, через трансферты, субвенции и субсидии <…> Поэтому нам нужно создать систему прямого финансирования заработной платы учителя из федерального бюджета. И, конечно, нужно определиться в приоритетах бюджетного финансирования. Может, пора „поджаться“ в силовых расходах или в помощи банкам, крупным корпорациям и вспомнить об учителе?», — заявил Нечаев. Депутат также предложил ввести единый федеральный оклад для педагогов: «Не базовый, а за учительскую ставку, 18 часов в неделю».

Парламентарий привел статистику Минпросвещения, согласно которой три четверти российских учителей получают оклад ниже прожиточного минимума — 12 800 рублей. По его словам, это вынуждает педагогов работать на полторы или две ставки. «Мы [партия „Новые люди“] предлагаем и будем настойчиво продвигать идею введения единого федерального оклада учителя в размере 75 тысяч рублей. Деньги на это в стране есть. Пора использовать их по назначению», — заключил Нечаев.

Со следующего учебного года в шести регионах РФ введут новую систему оплаты труда педагогов. Об этом сообщил врио директора департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ Максим Костенко. Планируется повысить размер ставки, ввести обоснованную дифференциацию по квалификационным уровням, а также единый перечень выплат. Изменения запланированы в Белгородской, Кировской, Нижегородской, Сахалинской и Ярославской областях и Мордовии.

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