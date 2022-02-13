Студенты УрФУ устроили бунт против выхода на очное обучение

Студенты Уральского федерального университета (УрФУ) устроили протест против выхода на очный формат обучения. В ВУЗе с 14 февраля начинается весенний семестр, и студенты требуют, чтобы он проходил в дистанционном формате из-за роста темпов распространения COVID-инфекции.
Под каждой публикацией в официальном telegram-канале университета студенты спамят сообщениям с вопрос, когда ВУЗ отправят на дистант. « В нашем вузе абсолютно не соблюдаются меры предосторожности. Выход с дистанционного обучения на очное означает для нас постоянную заболеваемость и отсутствие внимания от УрФУ к студентам», — написал один из студентов в комментариях под постом.
Информация о том, что УрФУ переходит на очный формат обучения с 14 февраля появилась в telegram-канале образовательного учреждения в конце января. При этом в университете обратили внимание, что все санитарно-эпидемиологические требования соблюдены.
Студенты Уральского федерального университета (УрФУ) устроили протест против выхода на очный формат обучения. В ВУЗе с 14 февраля начинается весенний семестр, и студенты требуют, чтобы он проходил в дистанционном формате из-за роста темпов распространения COVID-инфекции. Под каждой публикацией в официальном telegram-канале университета студенты спамят сообщениям с вопрос, когда ВУЗ отправят на дистант. « В нашем вузе абсолютно не соблюдаются меры предосторожности. Выход с дистанционного обучения на очное означает для нас постоянную заболеваемость и отсутствие внимания от УрФУ к студентам», — написал один из студентов в комментариях под постом. Информация о том, что УрФУ переходит на очный формат обучения с 14 февраля появилась в telegram-канале образовательного учреждения в конце января. При этом в университете обратили внимание, что все санитарно-эпидемиологические требования соблюдены.