Студенты УрФУ устроили бунт против выхода на очное обучение

14 февраля 2022 в 07:19 Размер текста - 17 +

Студенты УрФУ потребовали вернуть дистанционное обучение Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Студенты Уральского федерального университета (УрФУ) устроили протест против выхода на очный формат обучения. В ВУЗе с 14 февраля начинается весенний семестр, и студенты требуют, чтобы он проходил в дистанционном формате из-за роста темпов распространения COVID-инфекции. Под каждой публикацией в официальном telegram-канале университета студенты спамят сообщениям с вопрос, когда ВУЗ отправят на дистант. « В нашем вузе абсолютно не соблюдаются меры предосторожности. Выход с дистанционного обучения на очное означает для нас постоянную заболеваемость и отсутствие внимания от УрФУ к студентам», — написал один из студентов в комментариях под постом. Информация о том, что УрФУ переходит на очный формат обучения с 14 февраля появилась в telegram-канале образовательного учреждения в конце января. При этом в университете обратили внимание, что все санитарно-эпидемиологические требования соблюдены. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Студенты Уральского федерального университета (УрФУ) устроили протест против выхода на очный формат обучения. В ВУЗе с 14 февраля начинается весенний семестр, и студенты требуют, чтобы он проходил в дистанционном формате из-за роста темпов распространения COVID-инфекции. Под каждой публикацией в официальном telegram-канале университета студенты спамят сообщениям с вопрос, когда ВУЗ отправят на дистант. « В нашем вузе абсолютно не соблюдаются меры предосторожности. Выход с дистанционного обучения на очное означает для нас постоянную заболеваемость и отсутствие внимания от УрФУ к студентам», — написал один из студентов в комментариях под постом. Информация о том, что УрФУ переходит на очный формат обучения с 14 февраля появилась в telegram-канале образовательного учреждения в конце января. При этом в университете обратили внимание, что все санитарно-эпидемиологические требования соблюдены.