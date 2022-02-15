Свердловский театр пригласил Вуди Аллена на спектакль

Постановку «А не повесить ли нам зеркало над кроватью» покажут 24 февраля и 7 марта (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Свердловский частный театр TURDUS планирует показать режиссеру Вуди Аллену спектакль «А не повесить ли нам зеркало над кроватью», поставленный по его пьесам. Об этом URA.RU сообщил художественный руководитель театра TURDUS Артем Аксенов.

«Мы написали ему письмо с приглашением на спектакль. Ждем ответа», — подтвердил Аксенов. Также в stories в Instagram бывший директор Юлии Михалковой рассказал, как они получили разрешение и на каких условиях.

«Да, мы действительно написали Вуди Аллену несколько лет назад и получили разрешение на его постановку. И я очень хочу поблагодарить Настю [Нохонову], которая является директором театра. Она написала ему, и он ответил», — рассказал художественный руководитель театра TURDUS.

По словам Аксенова, они долго искали, через кого можно выйти на режиссера. Удалось это сделать через близкого друга Аллена, его юриста Ирвина. В ходе переговоров режиссер дал разрешение на показ, при этом ему будет отчислено 11,5% выручки от спектакля.

Постановку «А не повесить ли нам зеркало над кроватью» покажут 24 февраля и 7 марта в «Синара-центра». Это первый спектакль в России по мотивам пьес голливудского кинорежиссера, актера и продюсера Вуди Аллена.

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