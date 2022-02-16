В ГД рассказали о гарантированных выплатах россиянам в 2022 году

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В Госдуме назвали выплаты, защищенные от взыскания долгов Фото:

В Госдуме назвали выплаты, с которых судебные приставы не могут взыскивать долги. Соответствующая информация опубликована в telegram-канале парламента РФ.

  • Единовременные и все другие виды соцвыплат, которые вводятся активами президента РФ и правительства;
  • Выплаты в рамках социального контракта;
  • Возмещение вреда, причиненного здоровью;
  • Пенсия по потере кормильца;
  • Алименты;
  • Маткапитал;
  • Выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами;
  • Ежемесячные денежные выплаты;
  • Пособия гражданам, имеющих детей;

Ряд выплат по единовременной материальной помощи.

«Кроме того, согласно новому закону, при списании задолженностей человеку должны оставлять ежемесячный доход в размере не менее одного прожиточного минимума. «По заявлению должника на одном счете в банке ему оставят ежемесячные доходы в размере не менее величины прожиточного минимума трудоспособного гражданина в целом по стране. Или прожиточного минимума в субъекте РФ по месту жительства, если эта сумма больше», — уточнили в пресс-службе. Исключением являются случаи взыскания алиментов; возмещения вреда, причиненного здоровью, и вреда в связи со смертью кормильца; а также возмещение ущерба, причиненного преступлением.

Закон, защищающий минимальный доход должников от взыскания, действует с 1 февраля. Отныне должники могут подать заявление с реквизитами банковского счета, на котором хотят сохранить сумму в размере прожиточного минимума на свои нужды.

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В Госдуме назвали выплаты, с которых судебные приставы не могут взыскивать долги. Соответствующая информация опубликована в telegram-канале парламента РФ. Ряд выплат по единовременной материальной помощи. «Кроме того, согласно новому закону, при списании задолженностей человеку должны оставлять ежемесячный доход в размере не менее одного прожиточного минимума. «По заявлению должника на одном счете в банке ему оставят ежемесячные доходы в размере не менее величины прожиточного минимума трудоспособного гражданина в целом по стране. Или прожиточного минимума в субъекте РФ по месту жительства, если эта сумма больше», — уточнили в пресс-службе. Исключением являются случаи взыскания алиментов; возмещения вреда, причиненного здоровью, и вреда в связи со смертью кормильца; а также возмещение ущерба, причиненного преступлением. Закон, защищающий минимальный доход должников от взыскания, действует с 1 февраля. Отныне должники могут подать заявление с реквизитами банковского счета, на котором хотят сохранить сумму в размере прожиточного минимума на свои нужды.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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