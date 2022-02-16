В ГД рассказали о гарантированных выплатах россиянам в 2022 году

16 февраля 2022 в 13:05 Размер текста - 17 +

В Госдуме назвали выплаты, защищенные от взыскания долгов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Госдуме назвали выплаты, с которых судебные приставы не могут взыскивать долги. Соответствующая информация опубликована в telegram-канале парламента РФ. Единовременные и все другие виды соцвыплат, которые вводятся активами президента РФ и правительства;

Выплаты в рамках социального контракта;

Возмещение вреда, причиненного здоровью;

Пенсия по потере кормильца;

Алименты;

Маткапитал;

Выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами;

Ежемесячные денежные выплаты;

Пособия гражданам, имеющих детей; Ряд выплат по единовременной материальной помощи.



«Кроме того, согласно новому закону, при списании задолженностей человеку должны оставлять ежемесячный доход в размере не менее одного прожиточного минимума. «По заявлению должника на одном счете в банке ему оставят ежемесячные доходы в размере не менее величины прожиточного минимума трудоспособного гражданина в целом по стране. Или прожиточного минимума в субъекте РФ по месту жительства, если эта сумма больше», — уточнили в пресс-службе. Исключением являются случаи взыскания алиментов; возмещения вреда, причиненного здоровью, и вреда в связи со смертью кормильца; а также возмещение ущерба, причиненного преступлением. Закон, защищающий минимальный доход должников от взыскания, действует с 1 февраля. Отныне должники могут подать заявление с реквизитами банковского счета, на котором хотят сохранить сумму в размере прожиточного минимума на свои нужды. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Госдуме назвали выплаты, с которых судебные приставы не могут взыскивать долги. Соответствующая информация опубликована в telegram-канале парламента РФ. Ряд выплат по единовременной материальной помощи. «Кроме того, согласно новому закону, при списании задолженностей человеку должны оставлять ежемесячный доход в размере не менее одного прожиточного минимума. «По заявлению должника на одном счете в банке ему оставят ежемесячные доходы в размере не менее величины прожиточного минимума трудоспособного гражданина в целом по стране. Или прожиточного минимума в субъекте РФ по месту жительства, если эта сумма больше», — уточнили в пресс-службе. Исключением являются случаи взыскания алиментов; возмещения вреда, причиненного здоровью, и вреда в связи со смертью кормильца; а также возмещение ущерба, причиненного преступлением. Закон, защищающий минимальный доход должников от взыскания, действует с 1 февраля. Отныне должники могут подать заявление с реквизитами банковского счета, на котором хотят сохранить сумму в размере прожиточного минимума на свои нужды.