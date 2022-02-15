Крановщик потерял способность двигаться и разговаривать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пожилого крановщика на одной из строек Кургана частично парализовало на рабочем месте — в кабине крана на большой высоте. Спасать его пришлось при помощи альпинистского снаряжения. Видеозапись с места происшествия опубликована в группе «Спасатели Кургана» в соцсети «ВКонтакте».

«15 февраля вечером на стройке в 7-м микрорайоне пожилому мужчине-крановщику, находящемуся на работе в кабине крана, стало плохо. Он потерял способность самостоятельно двигаться, наступил частичный паралич тела, пропала речь. Мастера участка оперативно отреагировали и вызвали городскую службу спасения», — говорится в публикации.

Оценив ситуацию, спасатели пришли к выводу, что спасти мужчину можно только при помощи альпинистской страховочной системы. «Ситуация осложнялась тесным пространством кабины, неподвижностью мужчины и темным временем суток», — отмечают спасатели. После того, как крановщика спустили на землю, его в тяжелом состоянии передали бригаде скорой помощи.

Крановщика спускали с высоты при помощи альпснаряжения Фото: «Спасатели Кургана», «ВКонтакте»