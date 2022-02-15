15 февраля 2022

Парализованного курганца спустили с крана на веревках. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Замороженная стройка стадиона на территории школы №5. Курган, строительный кран, стройка, кран подъемный, замороженная стройка
Крановщик потерял способность двигаться и разговаривать Фото:

Пожилого крановщика на одной из строек Кургана частично парализовало на рабочем месте — в кабине крана на большой высоте. Спасать его пришлось при помощи альпинистского снаряжения. Видеозапись с места происшествия опубликована в группе «Спасатели Кургана» в соцсети «ВКонтакте».

«15 февраля вечером на стройке в 7-м микрорайоне пожилому мужчине-крановщику, находящемуся на работе в кабине крана, стало плохо. Он потерял способность самостоятельно двигаться, наступил частичный паралич тела, пропала речь. Мастера участка оперативно отреагировали и вызвали городскую службу спасения», — говорится в публикации.

Оценив ситуацию, спасатели пришли к выводу, что спасти мужчину можно только при помощи альпинистской страховочной системы. «Ситуация осложнялась тесным пространством кабины, неподвижностью мужчины и темным временем суток», — отмечают спасатели. После того, как крановщика спустили на землю, его в тяжелом состоянии передали бригаде скорой помощи.

Крановщика спускали с высоты при помощи альпснаряжения
Фото:

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Пожилого крановщика на одной из строек Кургана частично парализовало на рабочем месте — в кабине крана на большой высоте. Спасать его пришлось при помощи альпинистского снаряжения. Видеозапись с места происшествия опубликована в группе «Спасатели Кургана» в соцсети «ВКонтакте». «15 февраля вечером на стройке в 7-м микрорайоне пожилому мужчине-крановщику, находящемуся на работе в кабине крана, стало плохо. Он потерял способность самостоятельно двигаться, наступил частичный паралич тела, пропала речь. Мастера участка оперативно отреагировали и вызвали городскую службу спасения», — говорится в публикации. Оценив ситуацию, спасатели пришли к выводу, что спасти мужчину можно только при помощи альпинистской страховочной системы. «Ситуация осложнялась тесным пространством кабины, неподвижностью мужчины и темным временем суток», — отмечают спасатели. После того, как крановщика спустили на землю, его в тяжелом состоянии передали бригаде скорой помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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