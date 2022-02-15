Челябинским бизнесменам снизят налоги за спортивные объекты

Депутаты заксобрания одобрили инициативу Алексея Текслера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Законопроект, стимулирующий предприятия к строительству крупных спортивных объектов, одобрен на заседании комитета по экономической политике законодательного собрания Челябинской области 16 февраля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе заксобрания, документ будет вынесен на сессию 24 февраля.

«Законопроект разработан по инициативе губернатора Алексея Текслера. Он озвучил эту идею в своем послании депутатам 25 мая 2021 года», — отметили в пресс-службе заксобрания.

Поправками в налоговое законодательство предусматривается нулевая ставка по налогу на недвижимое имущество, предназначенное для проведения спортивных и физкультурных мероприятий. Ставка будет действовать бессрочно.

Обязательные условия — объект должен быть построен после 1 января 2021 года, а его стоимость должна составлять не менее 700 млн рублей. Сейчас под эти требования попадают три проекта — это Теннисный центр (ООО «Мистраль»), Центр экстремальных видов спорта («Ариант») и РМК-Арена (Русская медная компания).