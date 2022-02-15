15 февраля 2022

Челябинским бизнесменам снизят налоги за спортивные объекты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Внеочередное заседание законодательного собрания челябинской области. Челябинск, текслер алексей
Депутаты заксобрания одобрили инициативу Алексея Текслера Фото:

Законопроект, стимулирующий предприятия к строительству крупных спортивных объектов, одобрен на заседании комитета по экономической политике законодательного собрания Челябинской области 16 февраля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе заксобрания, документ будет вынесен на сессию 24 февраля.

«Законопроект разработан по инициативе губернатора Алексея Текслера. Он озвучил эту идею в своем послании депутатам 25 мая 2021 года», — отметили в пресс-службе заксобрания.

Поправками в налоговое законодательство предусматривается нулевая ставка по налогу на недвижимое имущество, предназначенное для проведения спортивных и физкультурных мероприятий. Ставка будет действовать бессрочно.

Обязательные условия — объект должен быть построен после 1 января 2021 года, а его стоимость должна составлять не менее 700 млн рублей. Сейчас под эти требования попадают три проекта — это Теннисный центр (ООО «Мистраль»), Центр экстремальных видов спорта («Ариант») и РМК-Арена (Русская медная компания).

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Законопроект, стимулирующий предприятия к строительству крупных спортивных объектов, одобрен на заседании комитета по экономической политике законодательного собрания Челябинской области 16 февраля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе заксобрания, документ будет вынесен на сессию 24 февраля. «Законопроект разработан по инициативе губернатора Алексея Текслера. Он озвучил эту идею в своем послании депутатам 25 мая 2021 года», — отметили в пресс-службе заксобрания. Поправками в налоговое законодательство предусматривается нулевая ставка по налогу на недвижимое имущество, предназначенное для проведения спортивных и физкультурных мероприятий. Ставка будет действовать бессрочно. Обязательные условия — объект должен быть построен после 1 января 2021 года, а его стоимость должна составлять не менее 700 млн рублей. Сейчас под эти требования попадают три проекта — это Теннисный центр (ООО «Мистраль»), Центр экстремальных видов спорта («Ариант») и РМК-Арена (Русская медная компания).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...