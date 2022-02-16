В Камышлове сгорело здание скорой помощи, которому 118 лет

Сгоревшему зданию было более ста лет (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Камышлове (Свердловская область) ночью 17 февраля загорелась станция скорой помощи. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.

«В Камышловской ЦРБ в 5 утра в отделении СМП произошел пожар (отдельно стоящее деревянное здание, 1904 года постройки). Площадь пожара 16 м кв. Общая площадь здания 148,7. Пострадавших нет. Пожар потушен», — сообщила пресс-служба.

Диспетчерская организована на первом этаже хирургического отделения. «Вызовы принимаются и обслуживаются», — сообщили в минздраве.

Ранее свердловский минздрав устроил проверку call-центров поликлиник. Они заносили в таблицу, сколько времени уходит на ожидание ответа, а также количество жалоб в связи с невыходом врачей на дом.