Пермские депутаты согласились перекрасить такси

17 февраля 2022 в 13:50 Размер текста - 17 +

Такси в Перми будут выглядеть как автобусы Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Депутаты заксобрания Пермского края утвердили законопроект об едином цвете такси в регионе. Документ приняли во втором чтении на пленарном заседании 17 февраля, сообщили URA.RU в пресс-службе парламента. «Министерство транспорта Пермского края предложило „привязать“ внешний вид такси к существующему красно-белому оформлению пермских автобусов и трамваев. Согласно документу, легковые такси должны быть оформлены в белый цвет с нанесением на боковую поверхность кузова комбинации красных и белых квадратов в шахматном порядке. Именно такой дизайн был предварительно согласован ведомством с губернатором края Дмитрием Махониным», — сообщили в пресс-службе. Новые требования к машинам такси вступят в силу с 1 сентября текущего года. При этом все ранее выданные лицензии будут действовать до окончания их срока. Ранее министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский сообщал, что стоимость поездки на такси может вырасти. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Депутаты заксобрания Пермского края утвердили законопроект об едином цвете такси в регионе. Документ приняли во втором чтении на пленарном заседании 17 февраля, сообщили URA.RU в пресс-службе парламента. «Министерство транспорта Пермского края предложило „привязать“ внешний вид такси к существующему красно-белому оформлению пермских автобусов и трамваев. Согласно документу, легковые такси должны быть оформлены в белый цвет с нанесением на боковую поверхность кузова комбинации красных и белых квадратов в шахматном порядке. Именно такой дизайн был предварительно согласован ведомством с губернатором края Дмитрием Махониным», — сообщили в пресс-службе. Новые требования к машинам такси вступят в силу с 1 сентября текущего года. При этом все ранее выданные лицензии будут действовать до окончания их срока. Ранее министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский сообщал, что стоимость поездки на такси может вырасти.